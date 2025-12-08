Vem aí em «Terra Forte»: Kadu encontra provas surpreendentes sobre o que Vivi andava a fazer

Em «Terra Forte», Glória (Maria João Pinho) acaba por contar aos jovens que ela e Marcus (Vitor Hugo) estavam à procura de informações sobre o que Vivi (Sofia Nicholson) saberia sobre Maria de Fátima (Rita Pereira). Vini (Gustavo Alves) diz-lhes enigmático que podem ganhar mais do que eles pensam se descobrirem alguma coisa. Babi (Melissa Matos) recebe chamada de Sugar Daddy, mas rejeita-a.
Bingo chama a atenção de Kadu para o móvel onde este tinha encontrado o seu canivete suíço caído. Kadu descobre uma pasta com seguros que lá estava escondida.