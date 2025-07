«Sem brinquedos caros»: vídeo do filho de Maria Botelho Moniz comove os fãs e dá que pensar

Pedro Bianchi Prata, 50 anos, companheiro de Maria Botelho Moniz, 41 anos, partilhou um momento encantador com o filho de ambos, o pequeno Vicente, que derrete o coração dos seguidores nas redes sociais. Num vídeo emotivo, mas simbólico, vê-se Vicente a brincar ao ar livre, rodeado de natureza, folhas, pedras e troncos, completamente entretido com a beleza das pequenas coisas.

Na legenda, o pai escreveu: “O Vicente não precisa de ecrãs nem brinquedos caros. Ele gosta das folhas, das pedras, dos troncos, da terra, dos caracóis…”. Um testemunho de como a simplicidade e o contacto com a natureza continuam a ser a melhor escola na infância.

Vicente surge no vídeo a explorar tudo, arrasta garrafões de água, mexe em arbustos e corre livremente entre árvores. Um pequeno pormenor: vestia uma t-shirt com o seu nome.

Pedro Bianchi partilhou ainda um ritual que comoveu os seguidores: “Todas as noites adormece a repetir: ‘O Vicente é do jardim, o Vicente é da água… o Vicente é da mãe, o Vicente é do pai…’”. Uma mensagem de pertença, ligação e amor.

Nos comentários, os seguidores não esconderam a emoção. “Exactamente, é assim que se cresce: em contacto com a natureza e a descobrir as coisas. Grandes pais tem o Vicente 😍😍😍”, escreveu uma seguidora. Outro comentário deixou claro o impacto destas partilhas: “Eu fico encantada sempre que vejo o Vicente, completamente rendida 💙 Isto sim é brincar e nota-se que o pequenino lindo está a amar 😍 Parabéns 🥰”.

Maria Botelho Moniz e Bianchi Prata têm mostrado ao longo dos últimos meses a alegria de serem pais, com partilhas genuínas, comoventes e divertidas. Vicente, nascido em novembro de 2023, é o primeiro filho do casal e tem crescido rodeado de amor, simplicidade e como vemos nesta partilha, de natureza.