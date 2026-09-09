Casamento de luxo na Comporta é notícia em todo o Mundo. E os vestidos das convidadas vão mudar as tendências

Elegância, sofisticação e muita inspiração. O casamento de Vicky Montanari e Miguel Segade Correia transformou a Comporta numa verdadeira passerelle de moda, com as convidadas a apostarem em visuais que seguiram a estética da noiva e prometem inspirar as próximas tendências.

Não foi apenas a dimensão da festa, o cenário paradisíaco ou o luxo que marcaram o casamento de Vicky Montanari e Miguel Segade Correia. Durante três dias, a Comporta recebeu algumas das mulheres mais influentes do universo da moda e das redes sociais e, como seria de esperar, os vestidos escolhidos para a ocasião estiveram à altura do evento.

Com a noiva como grande referência de estilo, as convidadas surgiram especialmente elegantes, com propostas que combinaram sofisticação, feminilidade e uma estética muito cuidada. O resultado foi uma espécie de passerelle em plena Comporta, onde cada visual ganhou protagonismo próprio.

E há um detalhe que não passa despercebido: muitos dos looks parecem seguir a mesma linguagem estética escolhida por Vicky Montanari para os vários momentos do casamento. Uma escolha que não surpreende, tendo em conta a influência que a criadora de conteúdos conquistou no mundo da moda.

Com 1,4 milhões de seguidores no Instagram, Vicky é acompanhada diariamente por uma comunidade internacional e tornou-se uma das figuras associadas ao conceito das “Portuguese Girls”. O seu casamento acabou, por isso, por ser também uma montra privilegiada para novas tendências.

Uma nova inspiração para os casamentos

Se há algo que este casamento mostrou é que os vestidos das convidadas podem ser tão importantes quanto o próprio vestido da noiva.

A tendência parece ser clara: vestidos elegantes, mas com personalidade; peças capazes de fotografar tão bem como funcionam ao vivo; e, sobretudo, escolhas que conseguem fugir ao tradicional sem perder sofisticação.

Três dias, cinco vestidos e uma verdadeira celebração de moda

A própria Vicky Montanari levou esta lógica ao limite. Ao longo dos três dias de celebrações, a noiva surgiu com cinco vestidos diferentes, transformando cada momento do casamento numa nova oportunidade para explorar uma estética.

A festa começou com uma receção de boas-vindas no JNcQUOI Club Comporta, onde Vicky apareceu com um microvestido da Miu Miu.

Na segunda noite, dedicada à família dos noivos e às damas de honra, escolheu um vestido da designer brasileira Marina Bitu, uma peça que já tinha no armário e que nunca tinha usado. O modelo, com escamas de peixe aplicadas à mão, destacou-se pela originalidade.

Mas o grande dia foi marcado pela Dior. Vicky acabou por escolher dois modelos da casa francesa, ambos apresentados no desfile Cruise 2027, em Los Angeles.

Para a cerimónia religiosa, optou por um vestido em organza de seda, com inúmeras camadas de tecido e uma silhueta romântica. Mais tarde, mudou para um segundo modelo branco, de linhas mais direitas e com uma flor azul aplicada na lateral.

O visual ficou completo com um véu de organza criado pelo atelier Pureza Mello Breyner e joias da Bvlgari.

Já na festa, a noiva voltou a mudar de vestido e escolheu uma criação da FARM Rio, antes de acabar a noite de uma forma muito mais descontraída: de Havaianas e pronta para dançar.

Um casamento com dimensão internacional

A escolha dos vestidos foi apenas uma das razões pelas quais esta celebração ganhou dimensão internacional.

Foram três dias de festa, num cenário de luxo, com a presença de algumas das it girls mais influentes do momento. Vários meios internacionais deram destaque ao casamento e a Vogue Italia chegou mesmo a partilhar imagens do enlace nas suas redes sociais.

Nascida no Rio de Janeiro, com raízes italianas e atualmente radicada em Lisboa, Vicky Montanari conseguiu transformar o seu próprio casamento num acontecimento acompanhado para lá das fronteiras nacionais.

E as convidadas tiveram um papel importante nessa projeção.

Veja aqui mais imagens deste casamento: