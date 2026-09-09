Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Casamento de luxo na Comporta é notícia em todo o Mundo. E os vestidos das convidadas vão mudar as tendências

  • Hoje às 16:24
Casamento de luxo na Comporta é notícia em todo o Mundo. E os vestidos das convidadas vão mudar as tendências - TVI

Comporta transforma-se numa passerelle de luxo: os vestidos das convidadas do casamento milionário de Vicky Montanari

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Elegância, sofisticação e muita inspiração. O casamento de Vicky Montanari e Miguel Segade Correia transformou a Comporta numa verdadeira passerelle de moda, com as convidadas a apostarem em visuais que seguiram a estética da noiva e prometem inspirar as próximas tendências.

Não foi apenas a dimensão da festa, o cenário paradisíaco ou o luxo que marcaram o casamento de Vicky Montanari e Miguel Segade Correia. Durante três dias, a Comporta recebeu algumas das mulheres mais influentes do universo da moda e das redes sociais e, como seria de esperar, os vestidos escolhidos para a ocasião estiveram à altura do evento.

Com a noiva como grande referência de estilo, as convidadas surgiram especialmente elegantes, com propostas que combinaram sofisticação, feminilidade e uma estética muito cuidada. O resultado foi uma espécie de passerelle em plena Comporta, onde cada visual ganhou protagonismo próprio.

E há um detalhe que não passa despercebido: muitos dos looks parecem seguir a mesma linguagem estética escolhida por Vicky Montanari para os vários momentos do casamento. Uma escolha que não surpreende, tendo em conta a influência que a criadora de conteúdos conquistou no mundo da moda.

Com 1,4 milhões de seguidores no Instagram, Vicky é acompanhada diariamente por uma comunidade internacional e tornou-se uma das figuras associadas ao conceito das “Portuguese Girls”. O seu casamento acabou, por isso, por ser também uma montra privilegiada para novas tendências.

Uma nova inspiração para os casamentos

Se há algo que este casamento mostrou é que os vestidos das convidadas podem ser tão importantes quanto o próprio vestido da noiva.

A tendência parece ser clara: vestidos elegantes, mas com personalidade; peças capazes de fotografar tão bem como funcionam ao vivo; e, sobretudo, escolhas que conseguem fugir ao tradicional sem perder sofisticação.

Três dias, cinco vestidos e uma verdadeira celebração de moda

A própria Vicky Montanari levou esta lógica ao limite. Ao longo dos três dias de celebrações, a noiva surgiu com cinco vestidos diferentes, transformando cada momento do casamento numa nova oportunidade para explorar uma estética.

A festa começou com uma receção de boas-vindas no JNcQUOI Club Comporta, onde Vicky apareceu com um microvestido da Miu Miu.

Na segunda noite, dedicada à família dos noivos e às damas de honra, escolheu um vestido da designer brasileira Marina Bitu, uma peça que já tinha no armário e que nunca tinha usado. O modelo, com escamas de peixe aplicadas à mão, destacou-se pela originalidade.

Mas o grande dia foi marcado pela Dior. Vicky acabou por escolher dois modelos da casa francesa, ambos apresentados no desfile Cruise 2027, em Los Angeles.

Para a cerimónia religiosa, optou por um vestido em organza de seda, com inúmeras camadas de tecido e uma silhueta romântica. Mais tarde, mudou para um segundo modelo branco, de linhas mais direitas e com uma flor azul aplicada na lateral.

O visual ficou completo com um véu de organza criado pelo atelier Pureza Mello Breyner e joias da Bvlgari.

Já na festa, a noiva voltou a mudar de vestido e escolheu uma criação da FARM Rio, antes de acabar a noite de uma forma muito mais descontraída: de Havaianas e pronta para dançar.

Um casamento com dimensão internacional

A escolha dos vestidos foi apenas uma das razões pelas quais esta celebração ganhou dimensão internacional.

Foram três dias de festa, num cenário de luxo, com a presença de algumas das it girls mais influentes do momento. Vários meios internacionais deram destaque ao casamento e a Vogue Italia chegou mesmo a partilhar imagens do enlace nas suas redes sociais.

Nascida no Rio de Janeiro, com raízes italianas e atualmente radicada em Lisboa, Vicky Montanari conseguiu transformar o seu próprio casamento num acontecimento acompanhado para lá das fronteiras nacionais.

E as convidadas tiveram um papel importante nessa projeção.

Veja aqui mais imagens deste casamento:

Mais Vistos

O detalhe do casamento milionário na Comporta que deixou Cristina Ferreira e a imprensa internacional de queixo caído

Hoje
1

São os dois atores e têm uma das casas mais cobiçadas dos últimos tempos, com piscina, ginásio e um vizinho famoso

Ontem
2

Afinal, qual foi a famosa apanhada a roubar ovos num supermercado? Mãe de Júlia Palha esclarece história viral que relatou

Hoje
3

Em dia de estreia, Joana Solnado deixa mensagem emocionante: «A todas as mães e a todas as vítimas e sobreviventes de violência»

Coração De Mãe
seg, 7 set
4

Músico português morre aos 34 anos em trágico acidente, apenas uma semana depois do casamento

Ontem
5

Tudo muda em «Terra Forte»: fuga de Rosinha e Dudu expõe identidade de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Coração de Mãe - Chica visita Guga na prisão e conta-lhe que está grávida

Coração De Mãe
Ontem

Estas palavras de Diogo Morgado sobre os filhos vão emocionar qualquer pai

Coração De Mãe
Ontem

Momento de ir às lágrimas «Coração de Mãe»: Linda promete tirar Guga da prisão

Coração De Mãe
Ontem

Filho mais velho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão derrete-se com a irmã bebé e encanta a Internet: «Que sonho!»

Ontem

São os dois atores e têm uma das casas mais cobiçadas dos últimos tempos, com piscina, ginásio e um vizinho famoso

Ontem

Quem é Sol? Conheça Maria Nunes, a jovem atriz cega que está a conquistar o público em «Coração de Mãe»

Coração De Mãe
Ontem
FORA DO ECRÃ

Casamento de luxo na Comporta é notícia em todo o Mundo. E os vestidos das convidadas vão mudar as tendências

Hoje

Rita Pereira ‘casa-se’ com um vestido de noiva diferente, arrojado e perfeito para dançar

Hoje

São um dos casais mais comentados de Portugal. Ela deslumbrou em Veneza, ele não resistiu: “Que estrondo!”

Hoje

Afinal, qual foi a famosa apanhada a roubar ovos num supermercado? Mãe de Júlia Palha esclarece história viral que relatou

Hoje

O detalhe do casamento milionário na Comporta que deixou Cristina Ferreira e a imprensa internacional de queixo caído

Hoje

Vestido de escamas de peixe e detalhes estratosféricos: o casamento de luxo de Vicky Montanari que é notícia em todo o Mundo

Hoje
Mais Fora do Ecrã