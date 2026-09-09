Vestido de escamas de peixe e detalhes estratosféricos: o casamento de luxo de Vicky Montanari que é notícia em todo o Mundo

Foram três dias de celebrações, cinco vestidos, alta-costura, joias Bvlgari e alguns dos nomes mais influentes do universo da moda. O casamento de Vicky Montanari e Miguel Segade Correia, realizado na Comporta, está a dar que falar dentro e fora de Portugal e já foi comparado a uma autêntica cerimónia de Hollywood.

A Comporta transformou-se, no último fim de semana, no cenário de um dos casamentos mais impressionantes dos últimos tempos. Vicky Montanari, uma das criadoras de conteúdos mais influentes da atualidade e apontada como a grande responsável por dar vida ao conceito das “Portuguese Girls”, casou-se com Miguel Segade Correia, Partnership Manager, numa celebração de luxo que durou três dias e reuniu algumas das it girls mais influentes do momento.

O casamento foi pensado ao mais ínfimo detalhe e rapidamente ultrapassou as fronteiras portuguesas. Com 1,4 milhões de seguidores só no Instagram, Vicky Montanari é acompanhada por uma comunidade internacional e as imagens das celebrações rapidamente chegaram aos quatro cantos do mundo.

Aliás, a dimensão do evento foi tal que vários meios internacionais deram destaque ao casamento, com prestigiadas publicações do universo da moda a acompanharem as celebrações. A própria Vogue Italia deu destaque ao enlace nas suas redes sociais, ajudando a transformar o casamento realizado em Portugal num dos acontecimentos sociais mais comentados do momento.

Três dias de festa e cinco vestidos de sonho

Nascida no Rio de Janeiro e com raízes italianas pelo lado paterno, Vicky Montanari acabou por estabelecer-se em Lisboa. Embora tenha formação em Relações Internacionais, foi através das redes sociais e do universo da moda que encontrou o seu espaço. Hoje, é uma das figuras mais influentes do seu meio. E, para o seu casamento, Vicky Montanari não deixou nada ao acaso.

Foram cinco vestidos ao longo de três dias de celebrações, numa verdadeira demonstração de moda, criatividade e alta-costura.

A festa começou com uma receção de boas-vindas no JNcQUOI Club Comporta, onde a noiva surpreendeu os convidados com um microvestido da Miu Miu.

A segunda noite foi mais intimista. Reservada à família dos noivos e às damas de honra, a celebração decorreu numa casa privada pertencente ao grupo de Christian Louboutin, na zona da Comporta/Melides.

Para essa ocasião, Vicky escolheu uma peça muito especial: um vestido da designer brasileira Marina Bitu, que já tinha no seu armário, mas que ainda nunca tinha usado. O modelo está a dar que falar dado que era composto por escamas de peixe aplicadas à mão, num dos visuais mais originais.

Dois vestidos Dior no dia do casamento

Mas foi no dia do casamento que Vicky Montanari elevou ainda mais a fasquia.

Indecisa entre dois modelos, a noiva acabou por não escolher apenas um, mas dois vestidos.

Os vestidos, assinados pela casa Dior, tinham sido apresentados no desfile Cruise 2027 da marca, em Los Angeles.

Para a cerimónia religiosa, Vicky usou um impressionante modelo confecionado em organza de seda, composto por inúmeras camadas de tecido, criando uma silhueta romântica e absolutamente arrebatadora.

Mais tarde, trocou-o por um segundo vestido branco, de linhas mais retas, que se destacava por uma delicada flor azul aplicada na lateral.

A completar o visual, a noiva usou ainda um véu de organza criado pelo atelier Pureza Mello Breyner, bem como joias da prestigiada casa Bvlgari.

Da alta-costura às Havaianas: a festa continuou pela noite dentro

Depois da cerimónia, os convidados seguiram para o Sítio do Passal, onde decorreu a grande festa.

Para abrir a pista de dança, Vicky Montanari voltou a surpreender e surgiu com um novo vestido, desta vez assinado pela FARM Rio.

E se os primeiros momentos da noite foram marcados pelo glamour, a festa acabou por mostrar um lado mais descontraído da noiva. Horas depois, Vicky trocou os sapatos por umas simples Havaianas para continuar a dançar.

Mas houve outro momento que deixou os convidados surpreendidos.

Durante a festa, Vicky Montanari cortou o cabelo, num gesto com um significado muito especial. O cabelo seria posteriormente doado a uma organização de combate ao cancro.

Cristina Ferreira reage às imagens: «Tudo incrível»

As imagens partilhadas nas redes sociais não tardaram a conquistar milhares de pessoas e há um cenário que parece ter deixado particularmente impressionados os seguidores: a monumental mesa preparada para a receção dos convidados após a cerimónia.

A decoração, o cenário criado e a dimensão da produção fizeram com que muitos comparassem o evento às grandes celebrações de Hollywood.

Entre os rostos que não ficaram indiferentes esteve Cristina Ferreira.

A apresentadora da TVI viu as imagens do casamento e não resistiu a deixar um comentário. Perante o impressionante cenário criado para a festa, escreveu simplesmente: «Tudo incrível».

E, olhando para as imagens, é difícil discordar.

Com uma produção digna dos grandes casamentos internacionais, vários dias de celebrações, cinco vestidos, alta-costura, joias de luxo e um cenário de sonho na Comporta, o casamento de Vicky Montanari e Miguel Segade Correia tornou-se muito mais do que uma celebração privada.

Foi um acontecimento que colocou Portugal — e, em particular, a Comporta — nas páginas e nas redes sociais da imprensa internacional.

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