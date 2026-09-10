Foi o maior galã das novelas dos anos 90. Longe da televisão, está irreconhecível e tem uma profissão comum
- TVI Novelas
- Há 1h e 45min
Lembra-se deste galã das novelas dos anos 90? Está irreconhecível e tem uma profissão bem diferente. Falamos de Victor Wagner
Nos anos 90, Victor Wagner, nome artístico de Carlos Augusto da Silva Wagner, foi um dos maiores galãs das novelas. Em 1996, fez história com a sua personagem em Xica da Silva, que contracenava ao lado de Taís Araújo. Fez várias produções de sucesso, mas a vida levou-o por outros caminhos.
Aos 67 anos, está afastado da televisão e tem uma profissão comum. Hoje trabalha longe dos holofotes. A última participação numa novela aconteceu em 2016, na Escrava Mãe. Agora, dedica-se a ser fisioterapeuta e está irreconhecível.
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