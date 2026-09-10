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Foi o maior galã das novelas dos anos 90. Longe da televisão, está irreconhecível e tem uma profissão comum

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 45min
Foi o maior galã das novelas dos anos 90. Longe da televisão, está irreconhecível e tem uma profissão comum - TVI

Lembra-se deste galã das novelas dos anos 90? Está irreconhecível e tem uma profissão bem diferente. Falamos de Victor Wagner

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Nos anos 90, Victor Wagner, nome artístico de Carlos Augusto da Silva Wagner, foi um dos maiores galãs das novelas. Em 1996, fez história com a sua personagem em Xica da Silva, que contracenava ao lado de Taís Araújo. Fez várias produções de sucesso, mas a vida levou-o por outros caminhos.

Aos 67 anos, está afastado da televisão e tem uma profissão comum. Hoje trabalha longe dos holofotes. A última participação numa novela aconteceu em 2016, na Escrava Mãe. Agora, dedica-se a ser fisioterapeuta e está irreconhecível.

Percorra a galeria e veja tudo.

Victor Wagner

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