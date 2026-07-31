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Ana Guiomar revela o que lhe disse um famoso guia espiritual sobre o seu futuro

  • Hoje às 11:21
Ana Guiomar revela o que lhe disse um famoso guia espiritual sobre o seu futuro - TVI
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No «Dois às 10», foi em ‘Morangos com Açúcar’ na pele de Marta Navarro, em plena adolescência, que Ana Guiomar se tornou conhecida do grande público. Entre gravações e a vida real, o namoro da ficção saltou para fora do ecrã e durou cerca de 18 anos. O término aconteceu em 2024 com Ana Guiomar e Diogo Valsassina a manterem uma boa amizade.

Ao longo dos anos, seguiram-se outros projetos na ficção. Recentemente a atriz deu vida a Amália em “Amor à Prova”, mas não podemos esquecer novelas como ‘Tempo de Viver’ e ‘Amar Demais” bem como o sucesso de “Festa é Festa” com a famosa Aidinha Mulher de desafios, além de atriz… Ana já participou enquanto concorrente em vários programas, revelando ter outros talentos, coragem, audácia e perspicácia! Quem a conhece ou segue nas redes sociais sabe ainda o quanto Ana é apaixonada por cozinha.

Em 2015, apostou no projeto “Mãe, já não tenho sopa”, onde partilha receitas rápidas e deliciosas agora promete voltar a surpreender com um novo conceito! Já sabemos que com uma boa comida combina sempre uma boa conversa! E se esta for regada de memórias e afetos ui, aí melhor ainda! Que o diga Ana Guiomar para quem cozinha é amor e pode ter inúmeros sabores.

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