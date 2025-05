Ângelo Rodrigues fala sobre incidente e comentários negativos: «Respeitando o meu timing e a minha dor»

No «Dois às 10», Ângelo Rodrigues conversa com Cristina Ferreira sobre o incidente que o levou ao hospital e sobre os comentários negativos que recebeu. O ator afirma estar tranquilo em relação à sua vida profissional e que foi um erro de leitura que fez na altura da entrevista. Ângelo conta que se levantou em reclusão com introspeção e percebeu o que tinha de estar de fora. O ator refere que precisava de se reerguer, pois, quando alguém está em relevância, é o prego mais alto e, a certa altura, o martelo vai bater. Ângelo confessa que estava muito fragilizado e que não queria estar num lugar de vitimização, pois é responsável pelas coisas que faz, mas não queria estar nesse lugar de vitimização. Saiba mais em TVI Player