Avô e irmão de ator da TVI foram os dois diagnosticados com leucemia no mesmo mês

  • Joana Lopes
  • 10 out, 11:34
Avô e irmão de ator da TVI foram os dois diagnosticados com leucemia no mesmo mês - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

No «Dois às 10», recebemos o ator Simão Fumega, conhecido dos «Morangos com Açúcar» e atualmente em «Terra Forte». Desta vez, Simão não vem falar apenas da sua carreira, mas de uma história profundamente pessoal que marcou a sua infância. O ator recorda o período em que o irmão mais novo, Martim, enfrentou uma leucemia de alto risco e esteve internado durante dois anos — ao mesmo tempo que o avô era diagnosticado com a mesma doença e acabaria por falecer. Entre a dor, o medo e a esperança, Simão partilha como estes acontecimentos moldaram a sua forma de ver a vida e a importância da união familiar.

Mais Vistos

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Ontem
1

Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico

A Fazenda
dom, 21 set
2

Últimos episódios «A Fazenda»: Acabou a farsa! A verdadeira Andreia é descoberta

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo «A Fazenda»: Andreia e Alex tramam Ary

A Fazenda
seg, 2 jun
4

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

A Fazenda
Ontem
5

Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia

A Fazenda
sex, 10 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

A Fazenda
Ontem

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

qui, 9 out

Exclusivo «A Protegida»: A herança de Benedita é distribuída, mas há surpresas

A Protegida
dom, 12 out

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Festa é Festa
sáb, 11 out

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

dom, 12 out

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Pormenor surpreendente de José Fidalgo com o filho está a dar que falar

Hoje

«Um pedacinho de céu»: Tudo mudou na vida deste cantor famoso

Hoje

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que realmente importa fora das pistas. E envolve o pequeno Vicente

Hoje

«A vida puxou-me o tapete» : Atriz famosa mostra o seu lado vulnerável

Hoje

Visita inesperada em casa de Inês Aires Pereira provoca o caos

Hoje

“Os sonhos estão a tornar-se realidade”: Lourenço Ortigão levanta a 'ponta do véu' sobre a nova fase de vida com Kelly Bailey

Hoje
Mais Fora do Ecrã