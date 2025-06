No «Dois às 10», Cinha Jardim ficou em choque com as declarações sinceras de Jessica Athayde, que revelou ter estado quatro anos após a gravidez com baixa libido. A atriz abriu o coração sobre este período difícil, partilhando uma experiência pouco falada e que surpreendeu todos, incluindo a própria Cinha, que não conseguiu esconder a sua surpresa ao ouvir as confissões da convidada.