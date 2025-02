Conheça o cenário deslumbrante que conquistou os atores de «A Protegida»

No «Dois às 10», Elvas, cidade histórica no Alentejo, acolhe as gravações da novela «A Protegida». A beleza da cidade e o seu património histórico tornam-se pano de fundo para a trama. O programa acompanhou um dia de gravações, mostrando a interação da equipa e atores com a cidade, destacando a recetividade calorosa da população local e o impacto positivo da novela na região. O presidente da Câmara Municipal de Elvas, o diretor-geral da TVI e o diretor da produtora, Plural, expressaram a sua satisfação. Saiba mais em TVI Player