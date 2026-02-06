Criticada por surgir “irreconhecível”, Helena Laureano afirma: “Nunca me achei bonita"

  • Joana Lopes
  • 6 fev, 10:38
No “Dois às 10”, Helena Laureano partilha um testemunho íntimo e visceral de uma vida dedicada às artes. Com mais de 35 anos de televisão, a atriz fala dos desafios que enfrentou — da depressão à perda — e da força que encontrou na família, em especial na filha. Depois de se expor sem filtros, apenas com poesia, e de vencer o ódio com empatia, Helena prepara agora o seu regresso às luzes da ribalta.

