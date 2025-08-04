Depois de anos afastada da televisão, Bárbara Norton de Matos anuncia novidades — Veja a conversa completa

  • Joana Lopes
  • 4 ago, 10:44
Depois de anos afastada da televisão, Bárbara Norton de Matos anuncia novidades — Veja a conversa completa - TVI
O Secret Story está de volta!
No «Dois às 10», Bárbara Norton de Matos anuncia o seu regresso à representação. Após um período afastada do pequeno ecrã, durante o qual dedicou-se ao desenvolvimento da sua própria marca de perfumes, óleos e bijuteria, Bárbara prepara-se para voltar ao palco. Nesta conversa intimista, a atriz revela também os mais recentes desafios que enfrentou e como conseguiu reinventar-se pessoal e profissionalmente.

