Depois de polémica, Helena Laureano volta à televisão e anuncia problema de saúde

  • Joana Lopes
  • 6 fev, 10:36
No “Dois às 10”, Helena Laureano partilha um testemunho íntimo e visceral de uma vida dedicada às artes. Com mais de 35 anos de televisão, a atriz fala dos desafios que enfrentou — da depressão à perda — e da força que encontrou na família, em especial na filha. Depois de se expor sem filtros, apenas com poesia, e de vencer o ódio com empatia, Helena prepara agora o seu regresso às luzes da ribalta.

