Envolvida em polémica, atriz da TVI regressa ao ecrã para “meter os pontos nos i’s”

No “Dois às 10”, Helena Laureano partilha um testemunho íntimo e visceral de uma vida dedicada às artes. Com mais de 35 anos de televisão, a atriz fala dos desafios que enfrentou — da depressão à perda — e da força que encontrou na família, em especial na filha. Depois de se expor sem filtros, apenas com poesia, e de vencer o ódio com empatia, Helena prepara agora o seu regresso às luzes da ribalta.