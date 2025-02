Evandro Gomes: «Às vezes nem parece real» - O ator da novela «A Fazenda» partilha o seu sonho tornado realidade!

No «Dois às 10», Evandro Gomes, ator da novela "A Fazenda", partilhou a sua emocionante jornada até alcançar o seu grande sonho. Evandro sempre desejou ser ator. A sua interpretação do jovem angolano "Talu" conquistou os portugueses. O ator recordou as suas origens angolanas, a ligação à terra dos seus pais e a amizade com os colegas de elenco que transcendeu o ecrã. Evandro ainda expressou a sua gratidão aos pais pelo apoio incondicional ao longo da sua carreira, desde o futebol até à representação.

