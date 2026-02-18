Ex-atriz da TVI enfrenta o desafio mais duro da sua vida: “É como perder a pessoa aos poucos”

  • Joana Lopes
  • 18 fev, 11:28
Ex-atriz da TVI enfrenta o desafio mais duro da sua vida: “É como perder a pessoa aos poucos” - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

No “Dois às 10”, Sandra Silva, que o público conheceu em Morangos com Açúcar, fala sobretudo do desafio mais duro da sua vida: cuidar da mãe, diagnosticada com Alzheimer e demência em estado avançado. A atriz partilha a dor de ver a mãe deixar, pouco a pouco, de ser quem era, confessando que sente estar a fazer o luto ainda em vida. Recorda momentos particularmente difíceis, como o dia em que a mãe já não a reconheceu, mas também a força que encontrou para aceitar que esta caminhada é sobre amor, presença e entrega incondicional.

Mais Vistos

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Terra Forte
dom, 25 jan
1

Vem aí em «Terra Forte»: Manuel dá carta branca a Rufino para agir sem piedade

Terra Forte
Hoje
2

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

seg, 5 jan
3

Kelly Bailey está grávida pela segunda vez. E o anúncio é muito original

A Fazenda
Ontem
4

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Cacau
seg, 23 fev
5

Luís Garcia e o namorado

seg, 23 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Ajuda secreta de Cris a Alice gera grande conflito

Amor à Prova
Hoje

Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey

A Fazenda
Hoje

O regresso que todos esperavam: ator famoso volta à TVI 20 anos depois

Hoje

«É a luz no meio de tanto fingimento»: Cristina Ferreira mostra-se rendida a Filipe Delgado

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Manuel dá carta branca a Rufino para agir sem piedade

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Matilde Reymão surge irreconhecível e fica em choque com a própria transformação

A Protegida
Hoje

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

Hoje

«É a luz no meio de tanto fingimento»: Cristina Ferreira mostra-se rendida a Filipe Delgado

Hoje

O regresso que todos esperavam: ator famoso volta à TVI 20 anos depois

Hoje

Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey

A Fazenda
Hoje

Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável

Ontem
Mais Fora do Ecrã