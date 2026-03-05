Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Grandes amigos afastaram-se de nós": Eduardo Madeira amizades rompidas após denúncia de bullying

  • Joana Lopes
  • 5 mar, 11:22
"Grandes amigos afastaram-se de nós": Eduardo Madeira amizades rompidas após denúncia de bullying - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

No “Dois às 10”, Eduardo Madeira fala sobre um tema delicado que já tinha tornado público nas redes sociais: o bullying de que a filha mais velha, Leonor, de 12 anos, foi vítima. O ator explica que a situação começa dentro do grupo de amigas da jovem e acaba por ganhar proporções preocupantes, levando a família a tomar uma decisão mais drástica para salvaguardar o seu bem-estar. Num testemunho emotivo e esclarecedor, fala ainda sobre o impacto deste episódio e a importância de estar atento aos sinais.

Mais Vistos

José Raposo está de luto: «Um homem bom»

Ontem
1

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

21 jul 2025
2

Ainda se lembra de todas as personagens interpretadas por Alexandra Lencastre na TVI?

20 jul 2023
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália tem um plano contra os pais e age sem dó nem piedade

Amor à Prova
seg, 9 fev
4

Vem aí «Amor à Prova»: Sara perde o controlo do carro e fica inconsciente

Amor à Prova
Ontem
5

Vem aí «Terra Forte»: Marcus recorda proposta de Glória enquanto beija Vivi

Terra Forte
seg, 9 mar
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Final da primeira temporada de “Amor à Prova” é marcada por escolhas difíceis

Amor à Prova
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima em fúria ao descobrir teste de paternidade de Dudu

Terra Forte
Hoje

Fernanda Serrano recorda “um dos dias mais duros da minha vida”

A Protegida
Ontem

Viagem de sonho começa mal: Catarina Gouveia enfrenta susto no Brasil

Ontem

«A fazer das suas…»: Ana Guiomar prepara fãs para nova temporada de «Amor à Prova»

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Amor à Prova»: Sara perde o controlo do carro e fica inconsciente

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Fernanda Serrano recorda “um dos dias mais duros da minha vida”

A Protegida
Ontem

Viagem de sonho começa mal: Catarina Gouveia enfrenta susto no Brasil

Ontem

«A fazer das suas…»: Ana Guiomar prepara fãs para nova temporada de «Amor à Prova»

Amor à Prova
Ontem

«Sempre fizeram tudo por mim…»: Rosabela emociona família com presente especial

Ontem

José Raposo está de luto: «Um homem bom»

Ontem

«Um sonho tornado realidade»: Helena Isabel realiza um dos seus maiores desejos

ter, 10 mar
Mais Fora do Ecrã