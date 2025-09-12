«Nós gravámos a vomitar»: Equipa de atores da TVI recordam aventura em cruzeiro

  • 12 set, 10:27
«Nós gravámos a vomitar»: Equipa de atores da TVI recordam aventura em cruzeiro - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

No «Dois às 10», Inês Herédia e Marta Andrino partilham histórias de bastidores de «Festa é Festa» e recordam a divertida e atribulada aventura que viveram durante as gravações a bordo de um cruzeiro.

No dia 26 de abril de 2021 estreou “Festa é Festa” e as aventuras na aldeia da Bela Vida conquistaram logo os corações dos portugueses! Foram 1199 episódios, 9 temporadas, mais de 200 atores… e quatro anos e meio depois, está na hora de nos despedirmos. O último episódio de Festa é Festa é já amanhã! 

REVEJA TODAS AS TEMPORADAS DE FESTA É FESTA NO TVI PLAYER

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

A Fazenda
Hoje
1

Exclusivo «A Protegida»: Hector deixa Anita sem sítio para morar, mas ela vinga-se

A Protegida
Hoje
2

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri trai Lukenia

A Fazenda
Ontem
3

«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

qui, 11 set
4

Exclusivo «A Protegida»: Em dia crucial, Óscar revela a Laura que é tio de JD

A Protegida
Hoje
5

Vem aí em «A Fazenda»: Talu vive momentos de aflição, que pode pôr tudo em risco

A Fazenda
ter, 2 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Mariana e JD casam

A Protegida
sex, 12 set

Companheiro de Rita Pereira encanta fãs com detalhe impressionante que envolve os filhos

sáb, 13 set

Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar»

A Fazenda
Hoje

Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»

Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Nova fotografia de Jessica Athayde está a dar muito que falar: «Normalmente acordo parecida»

Hoje

Ana Guiomar comete inconfidência: «Até tenho medo desta»

Festa é Festa
Hoje

Influencer Kiko is Hot pergunta ao tarot se terá futuro amoroso com José Condessa…e as cartas responderam

Hoje

Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar»

A Fazenda
Hoje

Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»

Hoje

«Ligação para a vida»: Benedita Pereira e João Catarré desvendam os sentimentos ao voltarem a contracenar

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN