Pedro Teixeira emocionado: «Percebi que a Maria é igualzinha a mim!»

No «Dois às 10», Pedro Teixeira partilha uma história emocionante sobre a sua filha Maria, de 15 anos. O ator descreve um momento em que a filha o procurou para conversar sobre um assunto delicado, demonstrando maturidade e confiança no pai. A conversa, que ocorreu num sábado de manhã, levou Pedro Teixeira a perceber as semelhanças entre ele e a filha, causando-lhe grande emoção. O ator compara ainda as personalidades distintas dos seus dois filhos, Maria e Manuel, e a forma como a paternidade é diferente agora, aos 40 anos, em comparação com quando teve a Maria, aos 24 anos.