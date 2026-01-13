Revolta e lágrimas: Pedro Barroso revela o verdadeiro motivo do afastamento da representação

O Comandante chama Pedro Barroso para uma conversa e garante que não acredita que as palavras de Rui tenham tido como objetivo desafiá-lo. Ainda visivelmente revoltado, o ator responde que o músico tocou em temas sensíveis que colocam em causa a sua formação. O Comandante contrapõe, defendendo que Pedro está a exagerar e a levar a situação demasiado a peito, apelando a um maior controlo emocional. Pedro reage afirmando que não veio para “aturar malucos” e acaba por se emocionar, confessando que está afastado da representação há cinco anos porque quer ser, para o filho, aquilo que o seu pai não foi para si: um pai presente.

Recorde o que aconteceu:

Nos bastidores da gala da 1ª Companhia, após a exibição das imagens do desentendimento entre Pedro Barroso e Rui Freitas, o ambiente aquece rapidamente. Pedro reage de forma exaltada e pede a Rui que não coloque em causa a sua educação, deixando o recruta visivelmente confuso. Rui nega ter feito qualquer acusação e questiona se está a ser ameaçado pelo ator. Pedro mantém-se inflexível nos avisos, o que leva Rui a abandonar a sala. Quando o músico regressa, Pedro provoca-o ao perguntar se já “chorou como um bebé”. Perante a tensão crescente, o Comandante José Moutinho intervém e pede calma, enquanto Andrea sussurra a Pedro que o assunto está encerrado, convencida de que Rui será o recruta expulso da noite.

Esta semana, cinco recrutas vão a votações para salvar. Vote no seu favorito através da APP oficial do TVI Reality ou pelas linhas telefónicas:

FILIPE DELGADO - 761 20 20 02
MANUEL MELO - 761 20 20 05
NOÉLIA - 761 20 20 06
RUI FREITAS - 761 20 20 10
SORAIA CARREGA - 761 20 20 12

