No «Dois às 10», Rita Pereira abordou como lida com as polémicas nas redes sociais e como as pessoas a usam como palco para discussões. A atriz referiu que se habituou a isso e que aprendeu a desvalorizar, embora por vezes a magoe um pouco. Rita Pereira afirmou que quem critica apenas procura palco, destacando que ela própria é palco de muita gente. Saiba mais em TVI Player