«Se Gianni Versace visse a Uesa, ficaria encantado!» - Cláudia Semedo sobre os figurinos d´«A Fazenda»

No «Dois às 10», fomos conhecer os figurinos da novela «A Fazenda», com Cláudia Semedo, Hoji Fortuna e a figurinista, Marina Vian. Cláudia Semedo e Hoji Fortuna mostraram as roupas vibrantes e cheias de estilo das suas personagens. Cláudia Semedo acredita que se Gianni Versace visse a sua personagem, Uesa, ficaria encantado e a tornaria no seu próximo ícone. Hoji Fortuna revelou que as suas camisas coloridas fazem lembrar as que a sua mãe fazia há mais de 40 anos, enquanto costureira. No vídeo, pudemos ver também algumas cenas da novela com os atores vestidos a rigor, e um momento divertido em que Hoji teve que correr atrás de uma galinha que se escapou do cenário. Marina Vian, responsável pelos figurinos, explicou que usa muito o tecido e o pano africano nas suas criações e que manda construir as peças com costureiras locais.