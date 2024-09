A despedida de Samuel

Em «Morangos com Açúcar», o grupo do Colégio da Barra está na praia a prestar homenagem a Samuel (Rodrigo Tomás). Alguns lançam flores para o mar, o local que pertencerá sempre a Samuel. Gabi (Margarida Corceiro), visivelmente deprimida, recebe o apoio dos amigos enquanto todos ficam em silêncio, observando as flores flutuar na água.

No fim do episódio, ouve-se a narração de Kika (Beatriz Frazão): «Alguém disse que um amigo é aquele que sabe todos os teus segredos e mesmo assim continua a ser teu amigo. E eu gosto de pensar que foi isso que aconteceu com a nossa turma do Colégio da Barra. O vosso podcast de Morangos com Açúcar chegou ao fim, porque, por agora, não há mais segredos para contar.»