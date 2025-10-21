A Fazenda

A Fazenda: A reação incrível de Eva ao saber que Gaspar é o seu biológico 

  • Hoje às 00:06
A Fazenda: A reação incrível de Eva ao saber que Gaspar é o seu biológico  - TVI
Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) olha atónita para Leonor (Dalila Carmo) a revelar-lhe que escondeu de toda a gente que ela é filha de Gaspar (Nuno Lopes) com o receio que tinha de Miguel (Diogo Infante) lhe tirar as filhas, sendo por isso que ele lhe pediu desculpa por ter alinhado no plano de Lukenia (Rita Cruz). Leonor pede desculpa também à filha por lhe ter escondido o seu verdadeiro pai, sorrindo grata por Eva perceber as suas motivações. Eva e Gaspar abraçam-se felizes, unidos finalmente como pai e filha.

A Fazenda

03:37

A Fazenda: Gaspar e Leonor vivem felizes para sempre

A Fazenda
Hoje
04:05

A Fazenda: Joel torna-se diretor da empresa e namorado de Nadir

A Fazenda
Hoje

Último episódio «A Fazenda»: Lili fica a viver com Júlia, Ary e com o bebé

A Fazenda
Hoje
02:17

A Fazenda: Júlia reata o casamento com Ary e vão adotar Lili

A Fazenda
Hoje

Último episódio «A Fazenda»: Duarte é preso

A Fazenda
Hoje
03:38

A Fazenda: Duarte vai parar à prisão com três fortes acusações

A Fazenda
Hoje
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan

Ontem
1

É muita sensualidade: o post viral de Inês Aires Pereira no brasil

ter, 4 mar
2

Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Mickael Carreira

Ontem
3

Em plenas férias, David Carreira apanha um grande susto

Ontem
4

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

dom, 19 out
5

Filho de David Carreira já tem 2 anos. Veja como cresceu e com quem está parecido!

seg, 27 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Estreia «Terra Forte»: Irmão gémeo de Sammy morre numa explosão

Terra Forte
Ontem

Último episódio «A Fazenda»: Para salvar Eva, Miguel acaba morto a tiro

A Fazenda
Ontem

Em plenas férias, David Carreira apanha um grande susto

Ontem

«Que surpresa maravilhosa»: Fernanda Serrano vive noite inesquecível em companhia especial

Ontem

Terra Forte: Rosinha salva a vida de Dudu

Terra Forte
Ontem

A Fazenda: Gaspar e Leonor vivem felizes para sempre

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Mickael Carreira

Ontem

Esta é a terapia de Matilde Breyner para manter a família unida e feliz

Ontem

Em plenas férias, David Carreira apanha um grande susto

Ontem

Isaac Alfaiate desfila praticamente sem roupa nas gravações de «A Fazenda»: “Quem aguenta um homem destes?”

Ontem

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Partiram demasiado cedo»

Ontem

Ana Guiomar faz brincadeira com o pai e o resultado é de chorar a rir

Ontem
Mais Fora do Ecrã