Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) esboça ar comprometido por Andreia (Soraia Sousa) dizer que ela devia parar de forçar aquela situação de fingir ficar feliz ficando casada com Ary (Isaac Alfaiate) e tendo filhos com ele. Olha surpresa para Andreia a dizer-lhe que Alex (Rodrigo Tomás) a ama tanto que chegou ao ponto de se despedir para vir ter com ela.