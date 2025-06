A Fazenda: Afinal, foi mesmo Gustavo quem tentou matar Mafalda?

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) diz que vai já avisar a polícia que Mafalda acordou para ela poder identificar o homem que a tentou matar. Gustavo insiste na tese de que foi Becas (Rita Loureiro) a mandante do ataque, tentando desviar atenções. Gustavo diz ter de ir fazer uma chamada. Gustavo faz uma chamada a avisar alguém que Mafalda acordou do coma e diz que o viu, tendo de marcarem um encontro com brevidade.