Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) olha em choque para Eva (Margarida Corceiro) a dizer-lhe que impediu Duarte (Cláudio de Castro) de violar novamente Júlia (Kelly Baley) como tinha feito há sete anos, e acabou por empurrá-lo acidentalmente para o rio. Alba recusa-se a acreditar em Eva, começando a abaná-la com violência. Becas (Rita Loureiro) impede que a situação se descontrole, tirando Alba dali.
A Fazenda: Alba em fúria acusa Eva de mentir sobre Duarte e perde o controlo
- Ontem às 22:20