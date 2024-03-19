A Fazenda

A Fazenda: Alba em fúria acusa Eva de mentir sobre Duarte e perde o controlo

  • Ontem às 22:20
A Fazenda: Alba em fúria acusa Eva de mentir sobre Duarte e perde o controlo - TVI
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) olha em choque para Eva (Margarida Corceiro) a dizer-lhe que impediu Duarte (Cláudio de Castro) de violar novamente Júlia (Kelly Baley)  como tinha feito há sete anos, e acabou por empurrá-lo acidentalmente para o rio. Alba recusa-se a acreditar em Eva, começando a abaná-la com violência. Becas (Rita Loureiro) impede que a situação se descontrole, tirando Alba dali.

A Fazenda

Vem aí «A Fazenda»: Miro vira costas a Alba choca Esmeralda com revelação inesperada

A Fazenda
Hoje
03:00

A Fazenda: Gaspar promete a Alba descobrir Duarte e impede denúncia de Eva à polícia

A Fazenda
Ontem
02:54

A Fazenda: Gaspar explode e revela segredo chocante a Eva sobre Duarte

A Fazenda
Ontem
04:22

A Fazenda: Leonor e Miguel em confronto intenso sobre Eva

A Fazenda
Ontem
02:38

A Fazenda: Mafalda admite ter acabado tudo com Eduardo por ele não assumir traição

A Fazenda
Ontem

«Amor maior»: Diogo Infante partilha momento raro e comove o país

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Atriz de 42 anos morre após luta contra cancro e deixa legado marcante

Ontem
1

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia é a principal suspeita do desaparecimento de Duarte

A Fazenda
seg, 18 ago
2

Vem aí a Fazenda: Sónia mentiu? Ary garante que tudo não passa de um esquema pago por Lukenia

A Fazenda
Ontem
3

Matilde Breyner: «Juro que o Tiago Felizardo e eu ainda somos casados»

Ontem
4

«Amor maior»: Diogo Infante partilha momento raro e comove o país

A Fazenda
Ontem
5

Dia do pai: Ao lado do filho, Diogo Infante faz confissão emocionante

Quero é Viver
19 mar 2024
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Vem aí «A Fazenda»: Miro vira costas a Alba choca Esmeralda com revelação inesperada

A Fazenda
Hoje

Namoro a dois… até os filhos chegarem: Sofia Arruda diverte fãs com desabafo

Ontem

Irreconhecível: Atriz vencedora de um Óscar perde 46 quilos

Ontem

Matilde Breyner: «Juro que o Tiago Felizardo e eu ainda somos casados»

Ontem

Atriz de 42 anos morre após luta contra cancro e deixa legado marcante

Ontem

«Amor maior»: Diogo Infante partilha momento raro e comove o país

A Fazenda
Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN