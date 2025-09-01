A Fazenda

A Fazenda: Ânimos exaltam-se entre Talu e Gaspar e há uma revelação

  • Ontem às 22:25
A Fazenda: Ânimos exaltam-se entre Talu e Gaspar e há uma revelação - TVI
Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) entra a dizer ter novidades sobre Joel (João Jesus). Talu diz a Leonor (Dalila Carmo) e Gaspar (Nuno Lopes) que o facto de Joel ter fugido da polícia prova que foi mesmo ele quem está a esconder Duarte (Cláudio de Castro). Assente a Gaspar não ir perder a cabeça com Joel, ainda para mais por estar finalmente junto com Eva. Fica incomodado por Gaspar o recordar que ele se está a esquecer de Zuri.

