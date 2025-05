Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) pede desculpa a Daniela (Soraia Tavares) por ontem ter feito coisas que não devia com ela por ter bebido demais. Daniela insiste com Ary ser com ela que ele vai ser feliz, querendo ajudá-lo a esquecer Júlia (Kelly Bailey). Ary hesita e Daniela aproveita para avançar, beijando-o.