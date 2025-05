A Fazenda: Choque! O bar de Esmeralda, agora é outra coisa

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) e Joel (João Jesus) chegam com Miro (Pedro Hossi) ao D-Lícia, comentando que o bar está diferente. Esmeralda (Julie Sergeant) repreende Carlinhos, que agora trabalha no bar. Miro olha intrigado para Esmeralda a dizer-lhe que agora têm bengaleiro no D-Lícia. Miro olha atónito para o escritório, que foi transformado em sala de jogo clandestina, estando Svetlana (Sónia Balacó) e os seus homens a controlarem os jogadores.