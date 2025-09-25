A Fazenda

A Fazenda: Daniela faz uma lista de exigência a Lukenia e ela tem de aceitar

  • Há 2h e 0min
A Fazenda: Daniela faz uma lista de exigência a Lukenia e ela tem de aceitar - TVI
Em «A Fazenda», Daniela (Soraia Tavares) impõe alguns parâmetros a Lukenia (Rita Cruz), agora que metade da fazenda é sua, dizendo querer que Ary (Isaac Alfaiate) seja reintegrado como capataz, que seja contratada uma nova professora, que venha alguém para o lugar de Weza (Cláudia Semedo), e finalizando que Nadir (Sharam Diniz) volte para o posto médico. Lukenia e Zuri (Madalena Aragão) ficam aflitas que Nadir descubra a verdade sobre a falsa gravidez.

