A Fazenda: Duarte tenta fugir à armadilha de Alba, mas ouve-se um tiro…

  • Há 33 min
Em «A Fazenda», Duarte (Cláudio Castro) olha tenso para Alba (São José Correia) a dizer-lhe que ele lhe contou quando estava sob o efeito de drogas que tentou matar Eva pondo a cobra no quarto dela e de Mafalda (Inês Aguiar), além de ter admitido que se preparava para violar Júlia (Kelly Bailey) outra vez. Alba diz a Duarte que tem de se entregar, mas Duarte empurra-a e sai disparado. Ouve-se um tiro. Talu (Evandro Gomes) e Mafalda ouvem toda a conversa de Alba com Duarte sobre ele ter confessado todos os crimes de ter violado Júlia e ter posto a cobra no quarto para matar Eva. Ary (Isaac Alfaiate) aproxima-se. Todos entram alarmados no quarto ao ouvirem um estrondo. Alba surge disparada com Talu, Ary e Mafalda atrás dela por causa do tiro que ouviu. Polícias e Barroso surgem com Duarte, que foi alvejado, acabando por desmaiar.

