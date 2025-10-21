A Fazenda

A Fazenda: Duarte vai parar à prisão com três fortes acusações

  • Hoje às 00:10
A Fazenda: Duarte vai parar à prisão com três fortes acusações - TVI
Em «A Fazenda», Duarte (Cláudio De Castro) está prestes a ter alta. Júlia (Kelly Bailey) vai ter com ele a perguntar-lhe se valeu a pena estragar a sua vida, ficando em choque por Duarte (Cláudio de Castro) se limitar a dizer que a culpa foi dela por nunca o ter confrontado por a ter violado. Júlia despede-se dele a dizer que o futuro lhe reserva ficar preso e sozinho a meter drogas. Duarte olha-a furioso. Duarte é levado para o carro da polícia a culpar rancoroso Alba e Miro por tudo o que lhe aconteceu. Alba e Miro (Pedro Hossi) choram pesarosos.

