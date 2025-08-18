A Fazenda

A Fazenda: Eva revela a Talu o plano de Ivandro

  • Ontem às 22:30
A Fazenda: Eva revela a Talu o plano de Ivandro - TVI
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) conta a Talu (Evandro Gomes) do plano de Ivandro (Vitor Hugo) de levar Joel (João Jesus) a casa de Sónia, e quando estiverem com ela Ivandro confrontá-lo sobre ele andar a esconder Duarte (Cláudio de Castro). Ficam surpresos por ouvirem Ivandro a chegar ao posto com Becas (Rita Loureiro). Becas, a queixar-se de dores, pede a Ivandro que não a deixa ali sozinha. Ivandro liga para Joel, combinando irem então só amanhã falar com Sónia. Becas sorri satisfeita.

A Fazenda

01:13

A Fazenda: Joel amarra e ameaça Sónia 

A Fazenda
Ontem
01:58

A Fazenda: Daniela ataca Júlia e acusa-a de envolver-se com Ary

A Fazenda
Ontem
02:36

A Fazenda: Talu declara-se a Zuri e tenta acalma-la

A Fazenda
Ontem
00:57

A Fazenda: Daniela descobre que Zuri não está mesmo grávida

A Fazenda
Ontem

Vem aí «A Fazenda»: Mafalda conta novidade surpreendente a Eva

A Fazenda
Ontem

Vem aí «A Fazenda»: Em pânico, Alba partilha novidades sobre Duarte com Miro

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

«Voltámos onde fomos felizes»: Rita Pereira regressa a lugar especial e partilha instantes inesquecíveis com os filhos

Ontem
1

Aos 8 meses, filha de Rita Pereira encanta ao vestir a história da sua família

qua, 30 jul
2

Vem aí «A Fazenda»: Mafalda conta novidade surpreendente a Eva

A Fazenda
Ontem
3

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia é a principal suspeita do desaparecimento de Duarte

A Fazenda
Ontem
4

Vem aí «A Fazenda»: Em pânico, Alba partilha novidades sobre Duarte com Miro

A Fazenda
Ontem
5

Bomba em «A Protegida»: Clarice descobre que Teresa é a mãe de JD e Jorge o pai

A Protegida
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Filha de Sara Prata protagoniza cena adorável antes de dormir e as imagens mostram um talento em ascensão

Ontem

«O meu lugar seguro»: Kelly Bailey larga todas as emoções em declaração de amor única a Lourenço Ortigão

Ontem

«O meu coração está apertado»: Fernanda Serrano despede-se de pessoa muito especial

Ontem

«Voltámos onde fomos felizes»: Rita Pereira regressa a lugar especial e partilha instantes inesquecíveis com os filhos

Ontem

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

O mergulho mais divertido do verão é o desta atriz: «Eu sou um peixinho!»

A Protegida
qui, 14 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN