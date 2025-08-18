Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) conta a Talu (Evandro Gomes) do plano de Ivandro (Vitor Hugo) de levar Joel (João Jesus) a casa de Sónia, e quando estiverem com ela Ivandro confrontá-lo sobre ele andar a esconder Duarte (Cláudio de Castro). Ficam surpresos por ouvirem Ivandro a chegar ao posto com Becas (Rita Loureiro). Becas, a queixar-se de dores, pede a Ivandro que não a deixa ali sozinha. Ivandro liga para Joel, combinando irem então só amanhã falar com Sónia. Becas sorri satisfeita.
A Fazenda: Eva revela a Talu o plano de Ivandro
- Ontem às 22:30