Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) vê o Barracão a arder, dirige-se para lá enquanto faz uma chamada para Talu (Evandro Gomes). Espreita pela janela e vê Talu inanimado. Entra e fica aflita ao ver Talu desmaiado no chão com as chamas prestes a chegarem a ele. Tenta arrastá-lo para fora, mas uma viga cai em cima de si e Eva fica inanimada junto a Talu.