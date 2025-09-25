Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes) fala com Talu (Evandro Gomes) a dizer-lhe para estar atento à assinatura da escritura da doação de Lukenia (Rita Cruz) de metade da fazenda a Daniela (Soraia Tavares). Gaspar conta a Ivandro (Vitor Hugo) que Talu somente se casou com Zuri (Madalena Aragão) com a premissa de Lukenia lhe entregar a pen que incrimina Eva (Margarda Corceiro). Ivandro assente ir tentar perceber por que Lukenia está a fazer aquela doação.
A Fazenda: Gaspar conta o plano de Talu a Ivandro
- Há 2h e 7min