Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) fala com Mafalda (Inês Aguiar) sobre continuar com esperanças que Ary (Isaac Alfaiate) retroceda na decisão de se divorciarem. Fica pensativa por Nadir (Sharam Diniz) lhe dizer estar nas mãos dela que ele a perdoe ter-lhe escondido a sua relação com Alex. Alba (São José Correia) diz a Júlia achar que ela fez bem em deixar Ary. Mafalda (Inês Aguiar) mexe a mão.