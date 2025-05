Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz), com Januário (Hoji Fortuna), pensa intrigada no que poderia estar nos papéis que Samuel (Nuno Pardal) queimou. Demove Januário de pensar na ideia de confessar que Samuel é seu filho, avisando-o que Gaspar (Nuno Lopes) corria com eles na hora, além de ir perder Weza (Cláudia Semedo) para sempre.