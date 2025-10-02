A Fazenda

A Fazenda: Joel conhece o pai

A Fazenda: Joel conhece o pai
Em «A Fazenda»,  Becas (Rita Loureiro) conta a história da sua vida a Joel (João Jesus), dizendo que tudo se desmoronou quando ele foi raptado, revelando pela primeira vez ao filho que Jorge, o pai dele, a culpou de tudo e a deixou com o pretexto de prosseguir a carreira de médico em África. Becas diz que depois disso conheceu Gustavo, que afinal somente se casou com ela por interesse e no fim tentou matá-la. Joel abre surpreso a porta a Jorge (Heitor Lourenço).

