A Fazenda: Júlia descobre toda a verdade sobre Duarte e perde o controlo

Em «A Fazenda», Barroso insiste para que ela lhe conte por que Eva (Margarida Corceiro) fez isso ao primo. Alba (São José Correia) acaba por revelar tensa que Eva lhe disse que Duarte (Cláudio de Castro) se preparava para violar Júlia (Kelly Bailey), e teve de a defender.
Júlia, a ouvir tudo, fica em choque. Júlia afasta-se atordoada do lodge com o que acabou de descobrir de Duarte e arranca no jipe.
Alba pede a Barroso que mantenha segredo daquela história a Júlia, que ia ficar muito descompensada por causa dos seus problemas mentais. Barroso assente ir falar com Eva para apurar a veracidade dos factos.