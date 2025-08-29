A Fazenda: Júlia entra em negação e defende Duarte

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey)recorda com a ajuda de Eva (Margarida Corceiro) o dia em que Duarte (Cláudio de Castro) a drogou, com Eva a dizer-lhe ter preferido esconder-lhe que impediu Duarte de abusar dela. Júlia fica em choque por Eva lhe dizer que aquela história não fica por ali, por ter sido ele há sete anos quem a violou.

Ary (Isaac Alfaiate) está muito preocupado com a reação que Júlia vai ter quando souber que tudo o que ela sofreu foi causado por Duarte.

Júlia recusa-se a acreditar que tenha sido Duarte quem a violou há sete anos, dizendo que Marta o teria reconhecido. Eva diz à irmã não poder provar nada, mas ter a certeza que foi ele que lhe fez isso por estar obcecado por ela.

Júlia explode perante todos a dizer que lhe estão a mentir para a fazerem desistir de ser mãe, saindo disparada. Leonor (Dalila Carmo) vai atrás dela. Gustavo (Nuno Pardal) abraça Mafalda (Inês Aguiar) a consolá-la, Eduardo (Diogo Amaral) fica desagradado.