A Fazenda: Júlia vai viver para a fazenda, mas não vai sozinha

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) confirma desolada a Alba (São José Correia) que o seu casamento com Ary (Isaac Alfaiate) acabou. Miguel (Diogo Infante) chega a dizer a Júlia que a única hipótese dela agora é ir viver para a fazenda consigo por não fazer sentido ela continuar perto de Ary. Júlia fica tensa. Alba puxa Miguel para fora do quarto. Alba avisa Miguel esperar que ele não use Júlia para ganhar pontos contra Leonor (Dalila Carmo). Olham-se em confronto. Júlia diz a Miguel aceitar mudar-se para a fazenda, mas ter de levar Alex (Rodrigo Tomás) consigo. Miguel concorda. Alex, a ouvir tudo, esboça ar satisfeito.