A Fazenda: Leonor está impedida de sair de Portugal

Em «A Fazenda», inspetores mostram a Miguel (Diogo Infante) e Leonor (Dalila Carmo) a cópia do bilhete que Bianca (Raquel Tillo) enviou a Alba (São José Correia) a revelar que foi Leonor a responsável pela morte de Rita, estando ali um motivo forte para Miguel poder ter matado Bianca. Miguel contrapõe de pronto que Alba (São José Correia) sempre culpabilizou Leonor sem razão, tendo chegado a fazer a irmã perder um bebé. Leonor fica aflita por os polícias a avisarem que não vai poder ausentar-se do p