A Fazenda: Lukenia confessa tudo, é encurralada e foge com Laura sob ameaça de morte

  • Ontem às 22:25
Em «A Fazenda», Lukenia  (Rita Cruz), pensando estar sozinha com Laura, admite os seus crimes, tendo tramado Eva (Margarida Corceiro) com o vídeo. Gaspar (Nuno Lopes), Ivandro (Jorge Rizotti) e Januário surgem de armas apontadas a Lukenia a dizer-lhe para se render. Lukenia agarra Laura rapidamente. Januário  (Hoji Fortuna) assume a Lukenia que ela sempre foi a mulher da sua vida, apelando-a a desistir. Lukenia hesita, mas logo se recompõe e foge no jipe com Laura como refém. Januário diz ter posto um localizador no jipe de Lukenia.

