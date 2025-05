Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) disfarça a Ivandro (Vitor Hugo) que somente se encontrou com Leonardo algumas vezes para tratar de assuntos de Gaspar (Nuno Lopes) com ele. Ivandro pressiona-a para lhe contar quem foi o cúmplice de Cassoma (Ricardo Monteiro) no roubo ao pai. Estaca em choque por Lukenia denunciar Manuel (Ângelo Torres).