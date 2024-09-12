Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) diz que está a pensar sair do lodge por achar que Joel (João Jesus) está obcecado por ela e Mafalda (Inês Aguiar) concorda. Eduardo (Diogo Amaral) vem falar com Mafalda sobre a mensagem que recebeu a alertá-lo sobre poder ter sido Gustavo (Nuno Pardal) a tentar matá-la. Olha fulo para Mafalda a acusá-lo de estar aliado a Becas (Rita Loureiro) para destruir o seu namoro, saindo porta fora.
A Fazenda: Mafalda acredita que Eduardo está a inventar tudo sobre o ataque
- Há 1h e 37min