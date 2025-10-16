A Fazenda

A Fazenda: Mafalda descobre que Duarte tentou matar Eva e confronta Alba

  • Ontem às 22:35
A Fazenda: Mafalda descobre que Duarte tentou matar Eva e confronta Alba
Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) fala com Miguel (Diogo Infante) ao telefone, pedindo-lhe que a mantenha a par do desaparecimento de Joel (João Jesus). Alba (São José Correia) estaca gelada por Mafalda lhe dizer saber que ela está a encobrir o rasto de Duarte (Cládio Castro), tendo ouvido toda a conversa de ter sido ele quem pôs a cobra no quarto que quase a matou. Alba fica em choque por Duarte confessar que foi ele quem meteu a cobra no quarto de Eva e Mafalda para matar a primeira.

