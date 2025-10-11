A Fazenda

A Fazenda: Manuel engana Lukenia e ela nem suspeita

  • Há 3h e 9min
A Fazenda: Manuel engana Lukenia e ela nem suspeita - TVI
Em «A Fazenda», Manuel (Ângelo Torres) finge encontrar casualmente Lukenia (Rita Cruz), dizendo-lhe que foi contactado por Albano. Lukenia diz não querer falar daquele assunto com ele.  Manuel confirma a Gaspar que Lukenia está em pânico por pensar que Albano a quer desmascarar com o golpe a Leonardo. Gaspar (Nuno Lopes) recrimina-o por ter sido cúmplice daquele roubo, não aceitando as desculpas dele de na altura estar com problemas financeiros.

Exclusivo final de «A Fazenda»: Mafalda fica com Eduardo ou com Gustavo?

