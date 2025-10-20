A Fazenda

A Fazenda: Miguel morre nos braços de Eva

  • Ontem às 23:35
A Fazenda: Miguel morre nos braços de Eva - TVI
Em «A Fazenda», Vemos Miguel (Diogo Infante) na festa a circular discretamente entre as pessoas. Gaspar (Nuno Lopes) olha embevecido para Eva, ficando surpreso por Zulmira (Helena Isabel) lhe dizer que já tinha percebido que ela é sua filha. Manuel (Ângelo Torres) chega alarmado com Nadir (Sharam Diniz) a dizer que afinal Lukenia (Rita Cruz) continua por Angola. Vemos Lukenia a apontar a sua arma a Eva e a disparar. Miguel mete-se à frente, salvando Eva. Gaspar agarra Lukenia, que o olha com ódio. Miguel pede desculpa a Eva, morrendo de seguida. Eva olha-o desolada. 

