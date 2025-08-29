A Fazenda

A Fazenda: Miro conta toda a verdade a Júlia sobre Duarte

  • Ontem às 22:20
A Fazenda: Miro conta toda a verdade a Júlia sobre Duarte - TVI
Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) insiste com Leonor (Dalila Carmo) achar que Eva (Margarida Corceiro) está a mentir em toda aquela história de Duarte (Cláudio de Castro) ter tentado abusar dela, dizendo que ela passou todas as marcas ao afirmar que ele a violou há sete anos, referindo que nesse caso Marta o teria identificado quando tudo aconteceu.

Júlia e Leonor ficam em choque por Miro (Pedro Hossi) admitir que foi mesmo Duarte quem violou Júlia, tendo andado a pagar todos esses anos a Marta para que ela não o denunciasse.

